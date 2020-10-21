Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Fenerbahçe maçına bambaşka bir kimliğe bürünmek istiyor. Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi takımın moral ve motivasyonunu daha da artırmak isteyen Eddie Newton, oyunculara verdiği iki günlük iznin ardından takımı motive etmek için tüm ekibiyle birebir görüşmelere devam edecek.