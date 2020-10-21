Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Fenerbahçe maçına bambaşka bir kimliğe bürünmek istiyor. Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi takımın moral ve motivasyonunu daha da artırmak isteyen Eddie Newton, oyunculara verdiği iki günlük iznin ardından takımı motive etmek için tüm ekibiyle birebir görüşmelere devam edecek.
Rakibin geride kalan maçlarını ve özellikle yapılan hataları iyi analiz etmeyi planlayan Eddie Newton, "Hızlı pas, topla oynama ve ofansif futbol" mantalitesini bu kez takıma tam anlamıyla adapte etmek istiyor.
NEWTON'A YÖNETİMDEN GÜVENOYU
Fenerbahçe maçı öncesi yönetim kurulu, iki kez mini bir toplantı yaptı ve Eddie Newton'un performansını masaya yatırdı. Newton'la devam kararı çıktı.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Trabzonspor derbi hazırıklarına dün de devam etti. Newton yönetimindeki çalışmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti.