Bayern Münih Atletico Madrid maçı hangi kanalda? B. Münih A. Madrid maçı saat kaçta?

Bayern Münih Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Bayern Münih Atletico Madrid maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kupanın iki güçlü takımı Bayern Münih ile Atletico Madrid karşılaşacak. Son şampiyon B. Münih'in kupaya bu yıl nasıl başlayacağı merak ediliyor. Maçın yayıncı ve saat bilgileri de merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Bayern Münih Atletico Madrid maçı saat kaçta?
BAYERN MÜNİH ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da bu akşam saat 22.00'deki karşılaşma, Beinsports1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Munih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Tolisso, Goretzka, Coman, Müler, Gnarby, Lewandowski
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Torreira, Koke, Carrasco, Joao Felix, Suarez
Bu arada grubun diğer maçında ise Salzburg-Lokomotiv Moskova 19.55'te karşılaşacak ve maç Beinsports2'de olacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Bayern Münih ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında yedinci kez karşılaşacak. Daha önceki altı randevunun üçünden Alman ekibi, ikisinden ise İspanya temsilcisi galip ayrıldı (1B).
Bayern ile Atletico, daha önce 2016/17 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve ev sahibi takımlar 1-0'lık galibiyetler almıştı.
Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2-1 & 1-0).
Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu son altı maçın beşinde mağlup olan Atletico (1G), son iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (0-4 vs Dortmund & 1-2 vs Leverkusen).
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanan ilk takım olan Bayern (11), Kupa 1 tarihinin en uzun galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Atletico, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi (4B 4M).
Bayern forveti Robert Lewandowski, üst üste 10 Şampiyonlar Ligi grup maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
İlk 11 çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan Atletico forveti Luis Suarez, aynı sayıda golü daha önceki 31 karşılaşmada kaydedebilmişti.