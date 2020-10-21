Bayern Münih Atletico Madrid maçı hangi kanalda? B. Münih A. Madrid maçı saat kaçta?

Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu konuk ettiği iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2-1 & 1-0).

Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu son altı maçın beşinde mağlup olan Atletico (1G), son iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti (0-4 vs Dortmund & 1-2 vs Leverkusen).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanan ilk takım olan Bayern (11), Kupa 1 tarihinin en uzun galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Atletico, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi (4B 4M).

Bayern forveti Robert Lewandowski, üst üste 10 Şampiyonlar Ligi grup maçında gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

İlk 11 çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan Atletico forveti Luis Suarez, aynı sayıda golü daha önceki 31 karşılaşmada kaydedebilmişti.