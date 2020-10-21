Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.10.2020 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 19:09
    ABONE OL

    'nda bir üst tura yükseldi

    'nda 2. tur maçlarının heyecanı hız kesmeden sürüyor. A Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından biri ve Arnavutköy Belediye arasında oynandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalarda 3-3 tamamlandı. Penaltılara giden maç sonrası Esenler Erokspor aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

    ZTK'da Esenler Erokspor bir üst turda

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu 'nda heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün önemli maçlarından biri de ve Arnavutköy arasında oynandı.

    Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda her iki takım da 2'şer gol buldu ve 120. dakika 3-3 itibariyla sona erdi.

    PENALTILAR TURU BELİRLEDİ
    Esenler Erokspor, zorlu mücadeleden penaltılarla 4-2 galip ayrıldı ve bir üst tura kalan ekip oldu.

    GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi