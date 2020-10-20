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    • Spor
    • 20.10.2020 Gazete
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    Yeni sistem çift forvet

    maçında farklı bir sistem deneyecek. Başarılı hoca idmanlarda çift forvet üzerinde duruyor. Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum gücünü artırdığını gözlemleyen Yalçın'ın Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı öğrenildi.

    Yeni sistem çift forvet

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Denizlispor maçında farklı bir sistem deneyecek. Başarılı hoca idmanlarda çift forvet üzerinde duruyor.

    Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum gücünü artırdığını gözlemleyen Yalçın'ın Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı öğrenildi.

    Mensah'ın yokluğu ve Adem Ljajic'in formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın 10 numara hattındaki problemi çözmek için oyun formasyonunda değişiklik yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

    ABOUBAKAR UMUT VERİYOR
    Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar idmanlarda gösterdiği performansla gelecek adına umutları daha da artırdı.

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    Haberler Spor Yeni sistem çift forvet