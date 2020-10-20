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    • Spor
    • 20.10.2020 Gazete
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    " fedakarlık yaptı"

    'da ve Semedo için imza töreni yapıldı. Başkan , Vitor Hugo’nun bütçe limitlerini en fazla zorlayan oyuncu olduğunu söyleyerek, “Uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Bu nedenle teşekkür ediyorum” dedi.

    Hugo fedakarlık yaptı

    'da ve Semedo için imza töreni yapıldı. Başkan , Vitor Hugo'nun bütçe limitlerini en fazla zorlayan oyuncu olduğunu söyleyerek, "Uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Bu nedenle teşekkür ediyorum" dedi.

    SANKİ EVİMDE GİBİYİM
    Hugo kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Büyük bir camiaya geldi m" dedi. Hugo 1550 adet forma satın aldı.

    LAYIK OLMAK İSTİYORUM
    Semedo kendisine gösterilen sevgiye layık olmak istediğini ifade etti. Yıldız oyuncu 1500 adet yeni sezon forması aldı.

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    Haberler Spor "Vitor Hugo fedakarlık yaptı"