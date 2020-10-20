Leipzig Başakşehir maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Leipzig Başakşehir hangi kanalda?

LEIPZIG HAKKINDA

RB Leipzig ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. RB Leipzig daha önce karşılaştığı tek Türk takımı olan Beşiktaş ile 2017/18 Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı iki maçı da kaybetti. Avrupa kupalarında üçüncü kez Alman takımlarıyla eşleşen İstanbul Başakşehir, daha önceki deneyimlerinde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach'a rakip olmuştu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci kez katılan RB Leipzig, grubunu lider tamamlayıp yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı. İstanbul Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altıncı Türk temsilcisi olacak. Daha önceki beş takım arasında ilk maçını kazanan tek ekip Trabzonspor.

2020/21 Şampiyonlar Ligi sezonunda yer alan en genç teknik direktöre sahip olan RB Leipzig, geçen sezon 30 yaş ve üstü oyuncu kullanmayan iki ekipten biriydi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son sekiz deplasman maçının beşinden mağlup ayrılan İstanbul Başakşehir, son iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybetti.