Leipzig Başakşehir maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Leipzig Başakşehir hangi kanalda?

Leipzig Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir H Grubundaki ilk maçında Almanya ekibi Leipzig ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Dev sahne açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu bugün resmen başlıyor. Pandemi sürecinde yaşanan fikstür sıkıntısı nedeniyle ilk kez 20 Ekim'de açılış yapılıyor. Turnuvada bugün TSİ Zenit-C.Brugge ve D.Kiev-Juventus maçları oynanacak. TSİ 22.00'dan itibaren ise Chelsea-Sevilla, Rennes-Krasnodar, Lazio-Dortmund ve Barcelona-Ferencvaros karşılaşmaları yapılacak.
3 eksik
Turuncu-lacivertli takımda 3 eksik bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Chadli, Azubuike ve Hasan Ali yok. Üç sakat oyuncumuz var. . Giuliano'nun maç eksiği var, takıma geç katıldı. Bir aylık bir ara vermişti, yavaş yavaş onu da takım içerisine sokacağız" diye konuştu.
Öte yandan, Başakşehir, dün öğle saatlerinde Almanya'ya ulaştı. Akşam ise maçın yapılacağı RB Arena'da hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.
LEIPZIG HAKKINDA
RB Leipzig ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. RB Leipzig daha önce karşılaştığı tek Türk takımı olan Beşiktaş ile 2017/18 Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı iki maçı da kaybetti. Avrupa kupalarında üçüncü kez Alman takımlarıyla eşleşen İstanbul Başakşehir, daha önceki deneyimlerinde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach'a rakip olmuştu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci kez katılan RB Leipzig, grubunu lider tamamlayıp yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı. İstanbul Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altıncı Türk temsilcisi olacak. Daha önceki beş takım arasında ilk maçını kazanan tek ekip Trabzonspor.
2020/21 Şampiyonlar Ligi sezonunda yer alan en genç teknik direktöre sahip olan RB Leipzig, geçen sezon 30 yaş ve üstü oyuncu kullanmayan iki ekipten biriydi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son sekiz deplasman maçının beşinden mağlup ayrılan İstanbul Başakşehir, son iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybetti.