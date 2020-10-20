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    • 20.10.2020 17:48
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    Son dakika: 'nde 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı

    Başkent temsilcisi , 4'ü futbolcu, 1'i teknik ekipten olmak üzere toplamda 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada salgına yakalananların karantina sürecinin başladığı ifade edildi.

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    MKE Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Ankaragücü'nden yapılan açıklama şöyle:

    "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

    Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

    MKE Ankaragücü Spor Kulübü"

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    Haberler Spor Son dakika: Ankaragücü'nde 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı