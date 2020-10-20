



Vakaların ligde yarın oynanacak Altınordu - Altay maçını ise etkilemeyeceği öğrenildi.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."