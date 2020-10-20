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    • 20.10.2020 18:20
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    Son dakika: 1'inci Lig ekibi 'da 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... 1'inci Lig ekibi , 8 futbolcu, , 2 teknik heyet çalışanı, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel olmak üzere toplamda 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF 1'inci Lig ekibinde 15 pozitif vaka!

    Altay, 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İdiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



    Vakaların ligde yarın oynanacak Altınordu - Altay maçını ise etkilemeyeceği öğrenildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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    Haberler Spor Son dakika: TFF 1'inci Lig ekibi Altay'da 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı