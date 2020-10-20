2012/13 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 24 iç saha maçını kaybetmeyen PSG (19G 5B), son iç saha yenilgisini Aralık 2004'te CSKA Moskova'dan aldı (1-3).

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği 22 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybeden Manchester United (13G 7B), 1996/97'de Juventus ve 2015/16'da PSV'ye mağlup oldu. Şu an Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, Juventus'a kaybedilen karşılaşmada futbolcu olarak bu turnuvadaki ilk maçına çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçın dördünü kaybeden Manchester United (1G), son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İngiliz ekibi, Aralık 2004-Mart 2005 arasından bu yana bu turnuvada üst üste üç yenilgi almıyor.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde 19 gol atan Kylian Mbappé, bu gollerin dördünü İngiliz takımlarına karşı kaydetti. Mbappe bu maçta gol atarsa, Lionel Messi'nin (22 yaş 267 gün) rekorunu kırarak 20 gole en genç yaşta ulaşan oyuncu olacak (21 yaş 305 gün).

Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani, PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan oyuncu konumunda (30). Uruguaylı daha önce forma giydiği Napoli ve PSG formalarıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçlarında fileleri havalandırmayı başardı. Bu alanda ondan daha yüksek sayıya sahip sadece üç oyuncu var: Zlatan Ibrahimovic (3), Javier Saviola (3) ve Fernando Morientes (4).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu olan PSG'nin yıldızı Ángel Di María'nın (6) daha önceki dört sezonda toplam yedi gol pası vardı.

2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Lionel Messi'nin (45) ardından en fazla çalımla top taşıma yapan oyuncu olan Neymar (36), topla en fazla mesafe kateden isim olmayı başarmıştı (1.279 metre).