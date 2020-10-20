MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Dinamo Kiev ile oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Juventus (3G 1B), her iki mücadeleyi de kazandığı 2002/03 gruplarından bu yana rakibiyle ilk kez karşılaşıyor.

Juventus'un, Rosenborg'un (3G 3B) ardından yenilmeden en fazla karşılaştığı takım Dinamo Kiev (3G 1B). Ukrayna ekibinin ise mağlup edemeden en fazla rakip olduğu takım Juve (4; PSG, Manchester United ve Inter ile birlikte).

Grup aşamasında elendiği 2016/17'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösteren Dinamo Kiev, o sezon son grup maçında kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etmişti (6-0 vs Beşiktaş).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 33 maçın sadece dördünü kaybeden Juventus (21G 8B), son beş karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi tarihinde 110 maça çıktı ancak bunların 102'sini grup aşamasında oynadı (%93). Ukrayna ekibi, turnuvaya katıldığı son 13 sezonun sadece birinde adını bir üst tura yazdırabildi (2015/16).