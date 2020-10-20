MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea (5B 3M), tek galibiyetini Atletico Madrid'i yenerek aldı (Eylül 2017).

İngiliz takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını kazanan Sevilla; sırasıyla Manchester United (2018 Şampiyonlar Ligi ikinci turu), Wolves (2020 Avrupa Ligi çeyrek finali) ve yine Manchester United'ı (2020 Avrupa Ligi yarı finali) mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.

Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla (3B 3M), tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı (Mart 2018).

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 16 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybetti (10G 4B).

Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den (0-3 vs Arsenal) bu yana ilk maçını kaybetmiyor (2G 2B).

Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı sezonda görev yapan ikinci İngiliz çalıştırıcı olacak. Bunu başaran diğer isim Bobby Robson (3; 1993/94, 1998/99 & 2002/03).

Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea?nin yeni transferi Timo Werner (7 gol & 2 asist), Londra ekibinin formasıyla bu turnuvada gol atan üçüncü Alman olmak için sahaya çıkıyor (Michael Ballack, 4 gol & André Schürrle, 2 gol).