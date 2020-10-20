Kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele bu akşam başlıyor. Tarihinde ilk kez bu büyük heyecanı yaşayacak olan Medipol Başakşehir çok zorlu bir sınava çıkacak. H Grubu'nda yer alan temsicimiz Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak olan maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Red Bull Arena'daki karşılaşmayı beIN SPORTS yayınlayacak.

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Medipol Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor. Başakşehir'in Leipzig ile oynayacağı karşılaşma ülke puanı için de büyük önem taşıyor. Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain ile Manchester United 22.00'de Paris'te karşılaşacak.