Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.10.2020 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2020 14:29
    ABONE OL

    A Spor canlı yayın | - maçı izle

    'nda heyecan devam ediyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile karşılaşıyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.

    BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan, Emir, Ömer, Zihni, Fatih, Enes, Ali Han, Serhat, Muhammed, Mustafa, Güven

    DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Ahmet, Selman, Erdem, Halil İbrahim, Yusuf, Ahmet, Atakan, Hüseyin, Emre

    KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 20 Ekim Salı günü saat 14:30'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı yayın | Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı izle