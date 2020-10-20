ASpor CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaşıyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Serkan Önsal yönetiyor.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Doğukan, Emir, Ömer, Zihni, Fatih, Enes, Ali Han, Serhat, Muhammed, Mustafa, Güven
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Ahmet, Selman, Erdem, Halil İbrahim, Yusuf, Ahmet, Atakan, Hüseyin, Emre
KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 20 Ekim Salı günü saat 14:30'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.