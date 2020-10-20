Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman ekibi Leipzig'e karşı hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel anlamda yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını söyledi. Ülke puanının çok önemli olduğunu ifade eden Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA 8 KEZ GALİP GELDİLER

Leipzıg'e konuk olacak Başakşehir, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.