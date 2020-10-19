Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.10.2020 18:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 19:03
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM

    'in 5.haftasında Stadı'nda 'u ağırlıyor. tek hedef 3 puan. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Süper Lig Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

    'in 5.haftasında Stadı'nda 'u ağırlıyor.


    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

    9. RANDEVU
    Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

    Geçtiğimiz sezonki müsabakada Galatasaray maçı 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada 'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    LUYINDAMA KART SINIRDA
    Galatasaray'da 26 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Luyindama cezalı olursa gelecek hafta deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Süper Lig Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM