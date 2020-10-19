Süper Lig Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Galatasaray Süper Lig'in 5.haftasında Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u ağırlıyor.





İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezonki müsabakada Galatasaray maçı 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada Trabzonspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LUYINDAMA KART SINIRDA

Galatasaray'da 26 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Luyindama cezalı olursa gelecek hafta deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.