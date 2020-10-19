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    • 19.10.2020 18:20
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    Son dakika: Ankaragücü-Atakaş maçı ileri bir tarihe ertelendi

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (), 'in 6'ncı haftasında oynanacak olan - Atakaş karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

    Ankaragücü - Hatayspor maçı ertelendi!

    Atakaş 'da 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor. Ligin 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken, 6'ncı haftadaki maçı için de erteleme kararı geldi.

    24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.

    Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi