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    • 18.10.2020 16:46
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    Son dakika: lu futbolcuda Covid-19'a rastlandı!

    Son dakika haberleri... ekiplerinden Trabzonspor'da Ganalı futbolcu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

    Trabzonsporlu futbolcunun testi pozitif çıktı!

    ekiplerinden 'da Ganalı futbolcu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada;

    "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

    Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

    17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonsporlu futbolcuda Covid-19'a rastlandı!