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    • 17.10.2020 22:54
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    39 yaşındaki Milan oyuncusu Zlatan Ibrahimovic koronavirüsün ardından Inter'i de devirdi!

    Bugün Milan ile Inter arasındaki dev derbiye Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. 39 yaşındaki İsveçli santrafor yakalandığı koronavirüs salgınının ardından Inter filelerine gönderdiği 2 golle hem maçı aldı hem de hala genç futbolculara taş çıkartacağını bir kere daha gösterdi.

    Ibrahimovic koronavirüsü de Inter'i de devirdi!

    İtalya Serie A'da haftanın maçında Milano derbisinde (Derby della Madonnina) Inter ile AC Milan karşılaştı.

    ZLATAN MAÇA İMZASINI ATTI!
    Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmaya ikinci kez koronavirüsü atlatan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

    Eski takımı Inter karşısında bir kez daha AC Milan forması ile sahneye çıkan Zlatan, takımının aldığı 2-1'lik galibiyete 2 golle katkı sağladı.

    Son iki yıldır AC Milan karşısında oynadığı 5 derbiyi de kaybetmeyen Inter, Zlatan'ın kusursuz performansına karşı koyamazken; Lukaku'nun 59. dakikada attığı golle umutlar yeşerdi ancak yeterli olmadı.

    Bu sezon AC Milan forması ile çıktığı 3 resmi maçta 5 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin en iyi sezon başlangıç performanslarından birini yaparak sezona başladı.
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    Haberler Spor 39 yaşındaki Milan oyuncusu Zlatan Ibrahimovic koronavirüsün ardından Inter'i de devirdi!