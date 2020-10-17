39 yaşındaki Milan oyuncusu Zlatan Ibrahimovic koronavirüsün ardından Inter'i de devirdi!

Son iki yıldır AC Milan karşısında oynadığı 5 derbiyi de kaybetmeyen Inter, Zlatan'ın kusursuz performansına karşı koyamazken; Lukaku'nun 59. dakikada attığı golle umutlar yeşerdi ancak yeterli olmadı.

Bu sezon AC Milan forması ile çıktığı 3 resmi maçta 5 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin en iyi sezon başlangıç performanslarından birini yaparak sezona başladı.