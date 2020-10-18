Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE | CANLI
İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown
FENERBAHÇE: Altay, Nasım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta