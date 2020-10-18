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    • 18.10.2020 18:11
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 5. haftasında deplasmanda 'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    'in 5. haftasında deplasmanda 'ye konuk oluyor.

    'de Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GÖZTEPE - FENERBAHÇE | CANLI

    İLK 11'LER

    GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

    FENERBAHÇE: Altay, Nasım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

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