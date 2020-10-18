Trabzonspor evinde Başakşehir'e teslim: 0-2.
8'de Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi. 10'da Abdülkadir Ömür'ün ortasında Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
SAFA KINALI GOLE YAKLAŞTI
30'da Afobe'nin kafa ile indirdiği topa Safa Kınalı vurdu. Mert, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi... 32'de İrfan Can şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
54'te Visca ceza sahasından yaptığı muhteşem vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 76'da Başakşehir'in kullandığı kornerde Epureanu kale dibinden vurdu. Uğurcan çıkardı.
BAKER'DAN ÖNCE DAVRANDI
87'de Baker'ın kullandığı serbest vuruşta Edgar'ın kafa vuruşu Mert'te kaldı. 90+2'de Baker ceza sahısı içinde Mert ile karşı karşıya kalacakken araya Mehmet Topal girdi.