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    • Spor
    • 18.10.2020 Gazete
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    "O eski halinden eser yok şimdi" Geçen sezon fırtına gibi esen spor evinde ’e yenildi

    ve Visca ile ilk galibiyetine uzandı. İlk gollerini de ’da attı. Eksik kötü futboluyla şaşırttı. İlk 5 haftada tam 10 puan kaybı yaşadı. Trabzonspor, 11 maçtır Başakşehir'i mağlup edemiyor. ekibi bu süreçte 5 beraberlik 6 mağlubiyet elde etti.

    O eski halinden eser yok şimdi

    Trabzonspor evinde Başakşehir'e teslim: 0-2.

    8'de Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi. 10'da Abdülkadir Ömür'ün ortasında Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

    SAFA KINALI GOLE YAKLAŞTI
    30'da Afobe'nin kafa ile indirdiği topa Safa Kınalı vurdu. Mert, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi... 32'de İrfan Can şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

    UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
    54'te Visca ceza sahasından yaptığı muhteşem vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 76'da Başakşehir'in kullandığı kornerde Epureanu kale dibinden vurdu. Uğurcan çıkardı.

    BAKER'DAN ÖNCE DAVRANDI
    87'de Baker'ın kullandığı serbest vuruşta Edgar'ın kafa vuruşu Mert'te kaldı. 90+2'de Baker ceza sahısı içinde Mert ile karşı karşıya kalacakken araya Mehmet Topal girdi.
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    Haberler Spor "O eski halinden eser yok şimdi" Geçen sezon fırtına gibi esen Trabzonspor evinde Başakşehir’e yenildi