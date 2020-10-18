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    • Spor
    • 18.10.2020 Gazete
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    ’dan giden can buldu

    ’tan ayrılan , Elneny, Enzo Roco, Rebocho , ve yeni takımlarında coştu.

    Kartal’dan giden can buldu

    Kartal'la yollarını ayıran oyuncular gittikleri takımların hem değişmez ismi oldu, hem de performanslarıyla göz doldurdu.

    Burak Yılmaz 6 maçta oynarken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Enzo Roco Karagümrük'te 4 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist yaptı.

    Elneny Premier Lig'de 4 maçın 3'ünde 90 dakika yer aldı.

    Rebocho 6 maçta da yer alırken 1 asist yaptı. Gökhan Gönül 4 maçta forma giyerken fileleri 1 kez havalandırdı.

    Caner Erkin 4 karşılaşmada mücadele ederken 1 asist yaptı. Böylece Beşiktaş'tan ayrılan oyuncular takımlarını sırtlamayı başardı.
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