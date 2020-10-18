Kartal’dan giden can buldu

Kartal'la yollarını ayıran oyuncular gittikleri takımların hem değişmez ismi oldu, hem de performanslarıyla göz doldurdu.
Burak Yılmaz 6 maçta oynarken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Enzo Roco Karagümrük'te 4 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist yaptı.
Elneny Premier Lig'de 4 maçın 3'ünde 90 dakika yer aldı.
Rebocho 6 maçta da yer alırken 1 asist yaptı. Gökhan Gönül 4 maçta forma giyerken fileleri 1 kez havalandırdı.
Caner Erkin 4 karşılaşmada mücadele ederken 1 asist yaptı. Böylece Beşiktaş'tan ayrılan oyuncular takımlarını sırtlamayı başardı.