Süper Lig 2020-2021 sezonu beşinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.Medical Park Stadyumu'nda oynan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir:

Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba



FIRTINA EVİNDE ÖNDE

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.