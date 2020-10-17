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    • 17.10.2020 19:06
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    -Başakşehir |

    Süper Lig'in 5. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Trabzonspor-Başakşehir | CANLI
    Süper Lig 2020-2021 sezonu beşinci hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadyumu'nda oynan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.


    İki takımın ilk 11'leri:

    Trabzonspor:

    Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

    Başakşehir:

    , Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, , İrfan Can, Visca, Deniz Türüç,

    FIRTINA EVİNDE ÖNDE
    Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

    Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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