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    • Spor
    • 17.10.2020 18:26
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    • 17.10.2020 18:26
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    'da puanlar paylaşıldı

    spor, 'in 5. haftasında 'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin sında gelen karşılıklı birer golle puanlar da paylaşıldı.

    Konya'da puanlar paylaşıldı

    spor ile , 'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 58. dakikada öne geçerken 83'te bulduğu golle eşitliği yakaladı. Bu sonucun ardından Konyaspor yenilmezlik serisini sürdürüp haftayı 6 puanla kaparken Yeni Malatyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

    PUANLAR PAYLAŞILDI
    Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Yeni Malatyaspor 58. dakikada öne geçti. Oyuna da giren Cueva'nın asistinde rakip fileleri havalandıran isim oldu.

    Ev sahibi ekip aradığı golü 83. dakikada buldu. Skubic'in servisini gole çeviren Artem Kravets, takımına puanı getiren isim oldu.

    Bu sonucun ardından Konyaspor 4. maçında da yenilmezken puanını 6'ya yükseltti. 5. haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikte kalan Yeni Malatyaspor da puanını 5'e yükseltti.

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