Konya'da puanlar paylaşıldı

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 58. dakikada öne geçerken Konyaspor 83'te bulduğu golle eşitliği yakaladı. Bu sonucun ardından Konyaspor yenilmezlik serisini sürdürüp haftayı 6 puanla kaparken Yeni Malatyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Yeni Malatyaspor 58. dakikada öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Cueva'nın asistinde Zeki Yavru rakip fileleri havalandıran isim oldu.

Ev sahibi ekip aradığı golü 83. dakikada buldu. Skubic'in servisini gole çeviren Artem Kravets, takımına puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 4. maçında da yenilmezken puanını 6'ya yükseltti. 5. haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikte kalan Yeni Malatyaspor da puanını 5'e yükseltti.