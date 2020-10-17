Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda Ziya, Yatabare ve Fajr'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Yiğidolar, duraklama dakikalarında Yasin Öztekin ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sezon iç sahada oynadığı iki maçta 1 puan alabilen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, deplasmanda ise 2'de 2 yaparak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Ziya Erdal, Yatabare ve Fajr kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Kanga'dan geldi.

Bu skorun ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.