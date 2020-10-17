GALATASARAY'DA FATİH TERİM'İN FORVET TERCİHİ FALCAO DEĞİL DIAGNE

Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlara göre bir kararı olduğu öğrenildi.