Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli maç arasında beIN Sports'a konuştu. 67 yaşındaki teknik adam, Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun performansıyla ilgili ilk kez bir itirafta bulundu.
"ÇABA HARCIYOR"
Kolombiyalı oyuncunun beklentilerin altında kaldığını söyleyen deneyimli hoca, "Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin, beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
ZATEN İSTEMEMİŞTİ
Bilindiği üzere Radamel Falcao'nun transferinden kısa bir süre önce spor kulislerinde Fatih Terim'in, Radamel Falcao'yu istemediği yönünde bazı iddialar dolaşıyordu. Menajer Bayram Tutumlu'nun iddiasına göre Falcao tranferi Terim'in değil, yönetimin transferiydi.
Bayram Tutumlu, Başkan Mustafa Cengiz'e çağrıda bulunurken, ünlü menajer sosyal medya hesabından şu sözleri paylaşmıştı:
Fatih Terim'i günahım kadar sevmem, ama hoca Falcao'yu istemiyor, ben de aynı görüşteyim. Başkan Falcao bitmiş bir adam sana seçim kazandırmaz, sırf seçimleri kazanmak için Galatasaray'ı böyle 25 milyonluk yükün altına sokma.
GALATASARAY'DA FATİH TERİM'İN FORVET TERCİHİ FALCAO DEĞİL DIAGNE
Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlara göre bir kararı olduğu öğrenildi.
Terim'in, Uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.
Tecrübeli hocanın, Diagne ile başlayıp, rakip savunmanın yorulmasının ardından karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmeyi planladığı konuşuluyor.