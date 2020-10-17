62'inci dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha penaltı kazandı. Ankaragücü'nün ceza sahası içinde yaptığı faül sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen Remy Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 4-3.

78'de Çaykur Rizespor'un hızlı atağında top ceza sahası içinde Remy ile buluştu. Rakibini sırtına alan ve topu iyi saklayan yıldız isim sert ve etkili bir şutla durumu 5-3 yaptı.

Kalan dakikalarda 2 net pozisyonu daha harcayan Çaykur Rizespor tarihi bir skoru kaçırdı. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 5'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.