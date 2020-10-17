OCAK AYINA KADAR SÜRE VERDİLER

Feghouli'den 300 bin Euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin Euro kesinti yapıldı. Ancak bunu kabul etmeyen oyuncular FIFA'ya gitme kararı aldılar. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray'a 2021 yılının ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu fesih haklarını da talep ettiler.

BAŞKAN CENGİZ'İN SABRI KALMADI

Üstelik kesilen ücretin ödenmemesi durumunda fesih hakkını haklarını isteyen Feghouli ve Belhanda, kalan ücretlerinin ödenmesi şartını da ilave ettiler. Bunun üzerine de Başkan Mustafa Cengiz'in iki futbolcuya çok ciddi tavır aldığı ifade ediliyor. Durumun takıma nasıl yansıyacağı ise merak konusu.