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    • 17.10.2020 13:40
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    • 17.10.2020 13:40
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    ile 'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Henüz galibiyet alamayan iki takım, ilk 3 puanlarını almak için sahaya çıktı. 13.30’da Çaykur Didi Stadı’nda başlayan maçın hakemi . Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

    Ankaragücü 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

    Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor.
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