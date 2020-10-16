Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu. Ağaoğlu, "Şanlı Trabzonspor'umuzu 2,5 yıl önce yönetmeye başladığımızda, derin nehirler gibi, acele etmeden ama sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyretmenin mücadelesini verdik" ifadelerini kullandı.

1.1 milyar lira borç ödedik

Ağaoğlu, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, önümüze çıkan her engeli aştık. 2,5 yılda 1,1 milyar lira borç ödedik. Transferlerden 44,3 milyon Euro gelir elde ettik" diye konuştu.

Sponsordan 140 milyon gelir

Başkan Ağaoğlu, "Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi" dedi.

Değerimiz 1.2 milyar lira

Ağaoğlu, "Piyasa değerimiz, 1,2 milyar lirayı aştı. Kadromuz, 80 milyon Euro'yu aşan piyasasıyla Türkiye'nin en değerlisi oldu. Yetenekli oyuncularla kadromuzu güçlendirdik" diye konuştu.