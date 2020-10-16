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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    Trabzon Başkanı : Her engeli aştık

    Sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyrettiklerini söyleyen Başkanı, yönetim olarak önlerine çıkan tüm engelleri aştıklarını belirtti

    Her engeli aştık

    Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu. Ağaoğlu, "Şanlı 'umuzu 2,5 yıl önce yönetmeye başladığımızda, derin nehirler gibi, acele etmeden ama sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyretmenin mücadelesini verdik" ifadelerini kullandı.

    1.1 milyar lira borç ödedik
    Ağaoğlu, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, önümüze çıkan her engeli aştık. 2,5 yılda 1,1 milyar lira ödedik. lerden 44,3 milyon gelir elde ettik" diye konuştu.
    Sponsordan 140 milyon gelir
    Başkan Ağaoğlu, "Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi" dedi.
    Değerimiz 1.2 milyar lira
    Ağaoğlu, "Piyasa değerimiz, 1,2 milyar lirayı aştı. Kadromuz, 80 milyon Euro'yu aşan piyasasıyla 'nin en değerlisi oldu. Yetenekli oyuncularla kadromuzu güçlendirdik" diye konuştu.

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    Haberler Spor Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her engeli aştık