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"Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, İbrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de yönetimden, gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.