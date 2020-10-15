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    • 15.10.2020 21:15
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    Son dakika: Kayserispor'da bir futbolcu daha e yakalandı!

    Son dakika haberi... 'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak 'da bir futbolcuda daha testi pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır" denildi.

    Süper Lig ekibine korona şoku!

    Kulübü'nde bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

    'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcuda daha testi pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır" denildi.

    Sarı-kırmızılı kulüp, hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamazken geçen hafta karantinaya alınan Miguel Lopes'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Kayserispor'da bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı!