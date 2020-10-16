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    • 16.10.2020 18:37
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    Son dakika: 'da 11 futbolcu ve 'ın testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... 'da, 11 futbolcu, ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    AA
    Hatayspor'da koronavirüs şoku!

    'da, 11 futbolcu, ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    SAYI 19'A ÇIKTI
    Hatayspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı.

    BUGÜN 11 FUTBOLCU POZİTİF ÇIKTI
    Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif olarak saptandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Spor Son dakika: Atakaş Hatayspor'da 11 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı