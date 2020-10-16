Atakaş Hatayspor'da, 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

SAYI 19'A ÇIKTI

Hatayspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı.

BUGÜN 11 FUTBOLCU POZİTİF ÇIKTI

Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif olarak saptandı.