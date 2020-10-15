Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, takımdaki vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İşte Hatayspor'un yaptığı o açıklama:

Takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.