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    • 15.10.2020 13:13
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    • 15.10.2020 13:13
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    Hatay'da vaka sayısı artıyor! 6'ya yükseldi

    haberine göre daha önce 3 futbolcusunun testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatay, yeni yaptığı açıklama ile sayının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

    Süper Lig ekibinde koronavirüs vakaları artıyor

    Süper Lig ekiplerinden Hatay'da 3 futbolcunun daha ü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, takımdaki vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

    İşte Hatayspor'un yaptığı o açıklama:
    Takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Spor Hatayspor'da koronavirüs vaka sayısı artıyor! 6'ya yükseldi