Fenerbahçe'nin Samatta ve Cisse ile birlikte gol umudu olan Kemal Ademi, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği röportajda, "Oynadığım takımlarda lakabım Zlatan oldu." diyen 24 yaşındaki oyuncu, şimdi de Cristiano Ronaldo'dan bir örnek verdi.
Fenerbahçe'nin Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi, yönetimden ayrılabileceğini öğrendikten sonra harekete geçtiğini belirten Ademi, "Bu süreçte Fenerbahçe'nin santrfor aradığını duyduk. Kulüp benim menajerlerimle temasa geçti ve çok uzun bir süreç olmadan transfer gerçekleşti" dedi.
1.98'lik boyuyla dikkatleri çeken Kosovalı futbolcu, hazır olması durumunda Cristiano Ronaldo atletizmine gelebileceğini söyledi:
"Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüpteki antrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyum ve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çalışmalarımız sürüyor. Zlatan İbrahimovic (1.95) çok büyük bir oyuncu. Premier Lig'de forma giyen Andy Carroll (1.93) gibi uzun boylu forvetlere göre daha hareketli ve teknik bir oyuncu. Premier Lig'deki uzun boylu forvetleri izlediğimde Zlatan'daki tekniğin onlarda olmadığını görüyorum. Defanslar bu oyunculara dikkat etmeliler. Zlatan'a benzetilmek güzel ancak ben tamamen kendi adıma yapabileceğim en iyi şeyleri hedefliyorum."
Takım arkadaşları Samatta ve Cisse hakkında konuşan 24 yaşındaki golcü, "İkisi birbirlerine benzeyen santrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkisi de fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görev yapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. İdmanlarda onları seyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum." ifadelerini kullandı.
Hemşehrisi Vedat Muriqi hakkında da konuşan Ademi 'Vedat Muriqi ile daha önce tanışmadım. Ama mükemmel bir oyuncu olduğunu biliyorum. Hem Fenerbahçe'de hem Kosova Milli Takımı'nda çok sayıda gol attı. Büyük işler başardı. Mükemmel bir performans, onun 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transferini sağladı. Bence gittiği takım da gayet iyi. Ona İtalya'da başarılar ve bol bol gol diliyorum. Bu sene Vedat yok ama biz sorumluluğumuzun farkındayız. Büyük bir camia şampiyonluk bekliyor. Elimizden geleni yapacağız.' dedi.
GÖÇMEN KAMPINDA YAŞADIK
"Kosova'da savaş vardı, annem ve kardeşimle Almanya'ya gitmişiz. Annem hamileymiş bana. Ben orada doğdum. Daha sonra pasaport işlemleri için yeniden Kosova'ya döndük. 3-4 yıl orada kaldık daha iyi bir hayat yaşamak için bu kez İsviçre'ye Zürih'e gittik. Orada göçmen kampında kalmıştık.