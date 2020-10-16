Fenerbahçe'nin Samatta ve Cisse ile birlikte gol umudu olan Kemal Ademi, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği röportajda, "Oynadığım takımlarda lakabım Zlatan oldu." diyen 24 yaşındaki oyuncu, şimdi de Cristiano Ronaldo'dan bir örnek verdi.

Fenerbahçe'nin Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi, yönetimden ayrılabileceğini öğrendikten sonra harekete geçtiğini belirten Ademi, "Bu süreçte Fenerbahçe'nin santrfor aradığını duyduk. Kulüp benim menajerlerimle temasa geçti ve çok uzun bir süreç olmadan transfer gerçekleşti" dedi.