



Fenerbahçe altyapısının son 20 yılda çıkardığı en önemli yetenek olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz yuvadan uçma tehlikesi ile karşı karşıya... Başkan Ali Koç, mayısta sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldız için "Yeni sözleşme imzalayacağız" demişti. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgiye göre Ömer Faruk yapılan teklife şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi.



GELECEK PLANI AVRUPA ÜZERİNE

Hatta genç yıldızın Alman kulüpleri Dortmund ve Leipzig'den de teklif aldığı ve Bundesliga'ya gitmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ömer Faruk'un bu sezon yapılan transferlerin ardından Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü ve gelecek planlamasını Avrupa'da oynamak üzerine yaptığı ifade ediliyor.