Fenerbahçe altyapısının son 20 yılda çıkardığı en önemli yetenek olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz yuvadan uçma tehlikesi ile karşı karşıya... Başkan Ali Koç, mayısta sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldız için "Yeni sözleşme imzalayacağız" demişti. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgiye göre Ömer Faruk yapılan teklife şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi.
GELECEK PLANI AVRUPA ÜZERİNE
Hatta genç yıldızın Alman kulüpleri Dortmund ve Leipzig'den de teklif aldığı ve Bundesliga'ya gitmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ömer Faruk'un bu sezon yapılan transferlerin ardından Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü ve gelecek planlamasını Avrupa'da oynamak üzerine yaptığı ifade ediliyor.
ALİ KOÇ SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Şu anda Juventus ve Milli Takımımız'ın formasını giyen Merih Demiral'ı da altyapısından yetiştirip kaybeden Fenerbahçe şimdi de Ömer Faruk konusunda benzer bir son yaşayabilir. Bu nedenle Başkan Ali Koç 17 yaşındaki futbolcunun bir an önce yeni sözleşmeyi imzalaması için seferberlik ilan etmiş durumda.
VOLKAN VE EMRE MASADA
Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un babasıyla yeni sözleşme gelişmelerini sürdürüyor. Demirel ve Belözoğlu sürekli yönetime bu konuda bilgi veriyor.
ALİ KOÇ DA GÖRÜŞME YAPACAK
Başkan Ali Koç, Ömer Faruk'un yeni sözleşme imzalamasını çok istiyor. Koç'un önümüzdeki günlerde genç yıldızla görüşmesi bekleniyor.
PELKAS TRANSFER EDİLDİ UMUDUNU KAYBETTİ!
Geçen sezon ligin son bölümünde forma şansı bulan Ömer Faruk Beyaz'ın özellikle Pelkas'ın transferi sonrası ayrılığa daha da yaklaştığı belirtiliyor. Yeni sezonda da süre almak isteyen genç yıldızın Pelkas'ın transferiyle bu umudunu tamamen kaybettiği gelen bilgiler arasında.
İNGİLTERE ÖNÜNDE YILDIZLAŞTI
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Ömer Faruk Beyaz salı günü İngiltere ile deplasmanda oynanan maçta yıldızlaştı. Genç futbocu, İngilizler'in önemli yetenekleri karşısında çok başarılı bir sınav vererek kalitesini herkese gösterdi.