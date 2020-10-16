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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    A.Efes Litvanya’dan ağır hasarla dönüyor

    ’ndeki temsilcimiz, ’a deplasmanda farklı yenilerek 3’üncü kez mağlup oldu

    A.Efes Litvanya’dan ağır hasarla dönüyor

    Anadolu Efes'e 'nde bir darbe de Kaunas'tan geldi... Geçtiğimiz sezonun en başarılı ekibi olan Lacivert- Beyazlılar Litvanya deplasmanında Zalgiris'e 89-73 yenilerek 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Shane Larkin gibi bir yıldızın sakatlığını her maçta hisseden A.Efes rakibi önünde ilk periyodu 25-16 devreyi de 41-35 geride kapattı. 3. periyotta da oyunda bir türlü dengeyi sağlayamayan temsilcimiz bu periyodu 66-55 geride kapattı. 4. periyotta da üstünlüğünü koruyan maçtan 89-73 galip ayrıldı. Temsilcimiz böylece 3. yenilgisini aldı.

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    Haberler Spor A.Efes Litvanya’dan ağır hasarla dönüyor