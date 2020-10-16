A.Efes Litvanya’dan ağır hasarla dönüyor

Anadolu Efes'e THY Avrupa Ligi'nde bir darbe de Kaunas'tan geldi... Geçtiğimiz sezonun en başarılı ekibi olan Lacivert- Beyazlılar Litvanya deplasmanında Zalgiris'e 89-73 yenilerek 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Shane Larkin gibi bir yıldızın sakatlığını her maçta hisseden A.Efes rakibi önünde ilk periyodu 25-16 devreyi de 41-35 geride kapattı. 3. periyotta da oyunda bir türlü dengeyi sağlayamayan temsilcimiz bu periyodu 66-55 geride kapattı. 4. periyotta da üstünlüğünü koruyan Zalgiris Kaunas maçtan 89-73 galip ayrıldı. Temsilcimiz böylece 3. yenilgisini aldı.