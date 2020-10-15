Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Tokatspor'a konuk olan Erbaaspor, 2-1 galip gelerek turu geçen taraf oldu.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde Tokatspor ile Erbaaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın golleri Tokatspor adına 68. dakikada Ali Kemal Yükseker'den gelirken, Erbaaspor adına 35. dakikada Canberk Özçakır ve 45. dakika Barış Sinan Üstün'den geldi. Bu sonuçla Erbaaspor tur atalan taraf oldu.
GOL | Tokatspor 0-1 Erbaaspor
GOL | Tokatspor 0-2 Erbaaspor
GOL | Tokatspor 1-2 Erbaaspor