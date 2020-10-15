Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.10.2020 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 16:33
    ABONE OL

    maç sonucu: Tokatspor 1-2 Erbaaspor

    'nda heyecan 1. tur maçlarıyla devam etti. Günün ikinci maçında Tokatspor ile Erbaaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Erbaaspor 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Erbaaspor tur atalayan taraf oldu.

    Erbaa, Tokatspor'u elemeyi başardı

    1. Tur maçında Tokatspor'a konuk olan Erbaaspor, 2-1 galip gelerek turu geçen taraf oldu.

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. tur karşılaşmalarının son gününde Tokatspor ile Erbaaspor karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın golleri Tokatspor adına 68. dakikada Ali Kemal Yükseker'den gelirken, Erbaaspor adına 35. dakikada Canberk Özçakır ve 45. dakika Barış Sinan Üstün'den geldi. Bu sonuçla Erbaaspor tur atalan taraf oldu.

    GOL | Tokatspor 0-1 Erbaaspor

    GOL | Tokatspor 0-2 Erbaaspor

    GOL | Tokatspor 1-2 Erbaaspor

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Tokatspor 1-2 Erbaaspor