Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.10.2020 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 15:37
    ABONE OL

    Son dakika i | Fatih Terim'den kararı

    Kasımpaşa maçının son bölümlerinde sakatlanan 'ın bu sezonki yıldız ismi 'nın durumunun yarın belli olacağı öğrenildi. Sprint testine girecek orta saha oyuncusu testi geçmesi durumunda Alanya maçına 11'de başlayacak.

    Sabah
    Terim'den flaş karar! Testi geçerse formayı kapacak

    Galatasaray'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı.

    Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak.

    Sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.

    Fatih Terim'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Taylan Antalyalı kararı