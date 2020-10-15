TARİH BEKLENİYOR

Ocak ayına kadar mali genel kurul ve ardından da seçime gidilecek gibi görünüyor. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Burak Elmas'a yeni isimler eklendi. Kimse seçim tarihi kesinleşmeden adayların ortaya çıkmasını beklemiyor. Ama aynı çevreler, liselilerin başkan adayı aradığını biliyor ve bu seçimi "prestij" meselesi olarak gören muhalefet tüm camianın kabul edeceği bir aday arıyor.

EBRU KÖKSAL

Gündemde şimdilik 4 aday öne çıktı. Birincisi Ebru Köksal. Türkiye'de futbolu en iyi bilen kadın olarak tanınıyor. UEFA ile çok yakın ilişkileri var. İtalya, İngiltere gibi üst düzey futbol ülkelerinde büyük saygınlığı bulunuyor. En önemlisi Türkiye'nin karanlık futbol ortamına güzellik katabilir.