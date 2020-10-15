Galatasaray yıldız oyuncusu Radamel Falcao'ya gelen teklif sonrası ümitlendi. Ancak yıldız golcünün verdiği cevap sonrası ise çark etti! ABD MLS Ligi takımlarından Los Angeles, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Falcao, bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.