Galatasaray yıldız oyuncusu Radamel Falcao'ya gelen teklif sonrası ümitlendi. Ancak yıldız golcünün verdiği cevap sonrası ise çark etti! ABD MLS Ligi takımlarından Los Angeles, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Falcao, bu teklifi düşünmeden geri çevirdi.
YÖNETİMİ SİNİRLENDİRDİ!
Cimbom'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen ve fazla maaş aldığı için yönetimin elini kolunu bağlayan Falcao'nun ABD ekibine olumsuz cevap vermesi yönetimi de sinirlendirdi.
GEÇEN SEZON 7 MİLYON KAZANDI
Falcao geçen sezon Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro kazandı. Bu sezon ise indirim sonrası 5.95 milyon Euro kazanacak.
ÜLKESİNDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Öte yandan Falcao, Kolombiya forması ile elemelerdeki Şili maçında 90+1'de beraberlik golünü attı. 2-2 biten maç sonrası Falcao kahraman ilan edildi.