Ligde 3'te 3 yapan THY Euroleague'de ise ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi dün CSKA Moskova karşısında sona erdi. Sarı- Lacivertliler Euroleague'in 3. hafta maçında sahasında uzatmaya giden maçta CSKA Moskova'ya 78-77 mağlup oldu.
CSKA DEVREYİ ÖNDE BİTİRDİ
Başa baş geçen ilk yarı 32-31 CSKA Moskova üstünlüğü ile sona erdi. Sarı- Lacivertliler 3. çeyrekte canlandı ve son 10 dakikaya ise 51-49 üstün giren taraf olmayı bildi.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK
4. çeyrekte de müthiş bir mücadele yaşanırken bitime 20 saniye kala 3 sayılık atıştan isabet sağlayan CSKA, skoru 69-69'a getirdi. Karşılaşmaya uzatmaya gitti.
SON TOPU İYİ KULLANAMADIK
Uzatmalarda da kıran kırana bir oyun ortaya koyulurken son topu kullanan Fenerbahçe, topu çembere sokamayınca CSKA Moskova maçtan 78-77 üstün ayrılan taraf oldu.
KOKOSKOV: ŞANS BİZİMLE DEĞİLDİ
Fenerbahçe'nin başantrenörü Kokoskov, CSKA maçı sonrası, "Maçı kazanacak fırsatlar elimize geçti ancak şans yanımızda değildi" diye konuştu.