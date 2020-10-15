CSKA DEVREYİ ÖNDE BİTİRDİ

Başa baş geçen ilk yarı 32-31 CSKA Moskova üstünlüğü ile sona erdi. Sarı- Lacivertliler 3. çeyrekte canlandı ve son 10 dakikaya ise 51-49 üstün giren taraf olmayı bildi.