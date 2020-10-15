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    • Spor
    • 15.10.2020 Gazete
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    ’den seri sonu! Kanarya ’ya uzatmalarda boyun eğdi

    Ligde 3’te 3 yapan Euroleague’de ise ilk 2 maçını kazanan ’nin galibiyet serisi dün karşısında sona erdi. Sarı- Lacivertliler Euroleague’in 3. hafta maçında sahasında uzatmaya giden maçta CSKA Moskova’ya 78-77 mağlup oldu.

    Fenerbahçe’den seri sonu

    Ligde 3'te 3 yapan THY Euroleague'de ise ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi dün CSKA Moskova karşısında sona erdi. Sarı- Lacivertliler Euroleague'in 3. hafta maçında sahasında uzatmaya giden maçta CSKA Moskova'ya 78-77 mağlup oldu.

    CSKA DEVREYİ ÖNDE BİTİRDİ
    Başa baş geçen ilk yarı 32-31 CSKA Moskova üstünlüğü ile sona erdi. Sarı- Lacivertliler 3. çeyrekte canlandı ve son 10 dakikaya ise 51-49 üstün giren taraf olmayı bildi.

    ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK
    4. çeyrekte de müthiş bir mücadele yaşanırken bitime 20 saniye kala 3 sayılık atıştan isabet sağlayan CSKA, skoru 69-69'a getirdi. Karşılaşmaya uzatmaya gitti.

    SON TOPU İYİ KULLANAMADIK
    Uzatmalarda da kıran kırana bir oyun ortaya koyulurken son topu kullanan Fenerbahçe, topu çembere sokamayınca CSKA Moskova maçtan 78-77 üstün ayrılan taraf oldu.

    KOKOSKOV: ŞANS BİZİMLE DEĞİLDİ
    Fenerbahçe'nin başantrenörü Kokoskov, CSKA maçı sonrası, "Maçı kazanacak fırsatlar elimize geçti ancak şans yanımızda değildi" diye konuştu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’den seri sonu! Kanarya CSKA Moskova’ya uzatmalarda boyun eğdi