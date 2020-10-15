YÖNETİMİN YENİ HEDEFİ!



Son iki yılda Eljif ve Vedat Muriç'ten çok önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon da Altay'ı satmayı planlıyor.

İNGİLTERE ÖNÜNDE ÇOK BAŞARILIYDI

Sezona çok iyi bir giriş yapan Altay Bayındır, U21 Milli Takımımız'ın İngiltere ile oynadığı maçta alkış topladı.