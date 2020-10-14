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    • 14.10.2020 18:11
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    'nda Belediye Kütahyaspor tek golle turladı

    'nda birinci tur maçlarının heyecanı devam ediyor. Kupanın ikinci gününde Belediye Kütahyaspor, Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda Bursa Yıldırımspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı Güven Güneri'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve üst tura yükseldi.

    'nda heyecan ikinci gün karşılaşmalarıyla devam ediyor.

    Günün ilk mücadelesinde Mardin Fosfat sahasında Siirt İl Özel İdare'yi ağırladı. Deplasman ekibi Siirt, sahadan 3-0 galip ayrılarak tur atladı.

    Günün ikinci maçı ise Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynandı. Belediye Kütahyaspor, sahasında ağırladığı Bursa Yıldırımspor'u Güven Güneri'nin golüyle yenerek turladı.



    5 MAÇ TAMAMLANDI
    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı. Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor. Organizasyonda dün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

    İkinci günün ilk maçında ise Siirt İl Özel İdare, Mardin Fostat'ı 3-0 yenerek tur atladı. Saat 15.00'te başlayn karşılaşmada ise Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor'u 1-0'lık skorla turnuvanın dışına itti.

    Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonuçları şöyle:

    Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

    Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

    Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

    Siirt İl Özel İdare-Mardin Fostat: 0-3

    Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

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