Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.