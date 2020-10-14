Milli aranın sona ermesinden sonra Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek. Lig 5 haftanın maçlarıyla oynanmaya başlanacak. Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek olan hakemleri belirledi. Haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.