Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.