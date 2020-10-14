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    • 14.10.2020 15:16
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    'de şok sakatlık! antrenmanı yarıda bıraktı

    Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren 'de sabah saatlerinde yapılan antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertli takımın başarılı futbolcusu , kasığında hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

    F.Bahçe'de şok sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı

    Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

    Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

    Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı.

    İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı. Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de şok sakatlık! Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bıraktı