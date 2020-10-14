Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıkarılamamıştı. Al Ahli ile sözleşmesini feshedip bonservisi elinde olarak Trabzonspor'a gelen Djaniny Semedo'nun lisansı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gerekli belgeler gelmeyince çıkarılamadı. Sonrasında ise Trabzonspor yönetimi devreye girdi. Bordo Mavili ekip gerekli evrakları önce TFF'ye iletti. Onlar da durumu FIFA'ya bildirdi.