Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.10.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 15:31
    ABONE OL

    'da son dakika! Yeni transfer 'nun lisansı çıktı

    'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan 'nun lisansı çıkarılamamıştı. Bordo-mavililerin Al-Ahli'den kadrosuna kattığı fakat lisansını çıkaramadığı Jorge Djaniny Semedo'da sevindirici haber geldi. Tecrübeli futbolcunun lisansı çıktı ve TFF'nin bilgi bankası ekranına yansıdı.

    Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıkarılamamıştı. Al Ahli ile sözleşmesini feshedip bonservisi elinde olarak Trabzonspor'a gelen Djaniny Semedo'nun lisansı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gerekli belgeler gelmeyince çıkarılamadı. Sonrasında ise Trabzonspor yönetimi devreye girdi. Bordo Mavili ekip gerekli evrakları önce TFF'ye iletti. Onlar da durumu FIFA'ya bildirdi.

    Semedo'nun lisans sorunu çözüme kavuştu. Tecrübeli futbolcunun lisansı çıktı ve TFF'nin bilgi bankası ekranına yansıdı.

    Teknik Direktör Eddie Newton'un görev vermesi halinde golcü futbolcu, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor'da son dakika! Yeni transfer Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıktı