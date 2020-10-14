Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında İçel İdmanyurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Ceyhanspor, 6. Dakikada Ercan Çapar ile öne geçti. Ev sahibi İçel İdmanyurdu ile 8 dakika sonra 14. Dakikada bu gole Fazlı Ayan ile cevap verdi.



Mücadelenin normal süresi ve 30 dakikalık uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve üst tura yükselen taraf penaltı atışları sonucunda belli oldu. Penaltı atışlarını, 5-4 kazanan İçel İdmanyurdu bir üst tura yükseldi.





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