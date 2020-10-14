Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında İçel İdmanyurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Ceyhanspor, 6. Dakikada Ercan Çapar ile öne geçti. Ev sahibi İçel İdmanyurdu ile 8 dakika sonra 14. Dakikada bu gole Fazlı Ayan ile cevap verdi.
Mücadelenin normal süresi ve 30 dakikalık uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve üst tura yükselen taraf penaltı atışları sonucunda belli oldu. Penaltı atışlarını, 5-4 kazanan İçel İdmanyurdu bir üst tura yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda İçel İdman Yurdu, Ceyhanspor eleyerek bir üst tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında İçel İdmanyurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Penaltılara giden maçta tur atlayan İçel İdmanyurdu taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında İçel İdmanyurdu ile Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Ceyhanspor, 6. Dakikada Ercan Çapar ile öne geçti. Ev sahibi İçel İdmanyurdu ile 8 dakika sonra 14. Dakikada bu gole Fazlı Ayan ile cevap verdi.