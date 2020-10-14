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    • 14.10.2020 11:04
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    Son dakika haberi... 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kulübü, kadrosunda yer alan 2 futbolcusunun dün yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

    Süper Lig ekibi duyurdu: 2 futbolcumuzun korona testi pozitif

    Süper Lig'de corona virüs vakaları yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi , 2 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada

    "Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    ifadelerine yer verildi.

    Çaykur Rizespor ligin 5. haftasında Cumartesü günü saat 13:30'da Ankaragücü'nü konuk edecek.

    DETAYLAR BİRAZDAN...

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    Haberler Spor Son dakika haberi... Çaykur Rizespor 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı