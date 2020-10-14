BARCELONA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

İtalya'daki kurallar gereği koronavirüse yakalanan bir futbolcunun, 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ancak hiçbir semptom göstermeyen ve testi negatife dönen kişiler için bu süreç 7 veya 10 güne düşebiliyor.

35 yaşındaki futbolcunun, 28 Ekim'de oynanacak Barcelona-Juventus maçında oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.