Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Cristiano Ronaldo'nun, dün akşam koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Hiçbir semptom göstermemesine rağmen test sonuçları pozitif çıkan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Takım arkadaşı Ronaldo'yu aradığını söyleyen Juventuslu Chiellini, 35 yaşındaki futbolcuyla yaptığı konuşmayı aktardı.
"RONALDO İYİ, GÜNEŞLENİYOR"
Chiellini takım arkadaşı için;
"Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız."
dedi.
Testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo karantinada. Ancak 35 yaşındaki Portekizli futbolcu karantinada tamamen yalnız değil. Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile görüntülü konuşma yaparak onu yalnızlığına ortak ediyor.
26 yaşındaki Rodriguez, görüntülü konuşma anından bir kareyi sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, Ronaldo yatağında uzanmış halde konuşurken görünüyor. Rodriguez'in paylaşımında, "Sen benim ilham kaynağımsın" sözü dikkat çekti.
Ronaldo'nun karantinada olması aynı zamanda Cristiano Jr (10), ikizler Eva ve Mateo (3) ve kızı Alana'dan (2) da uzak kalması anlamına geliyor. Juventus takımı oyuncusunun görüntülü konuşarak çocuklarıyla da hasret giderdiği öğrenildi.
BARCELONA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
İtalya'daki kurallar gereği koronavirüse yakalanan bir futbolcunun, 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ancak hiçbir semptom göstermeyen ve testi negatife dönen kişiler için bu süreç 7 veya 10 güne düşebiliyor.
35 yaşındaki futbolcunun, 28 Ekim'de oynanacak Barcelona-Juventus maçında oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.